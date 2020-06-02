РБК: у способного достроить "Северный поток - 2" судна сменился владелец

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на выписки из Российского международного реестра судов.

Уточняется, что с 2016 года судно находилось в эксплуатации ООО "Газпром флот".

По данным из последнего списка аффилированных лиц ПАО "Газпром", по состоянию на 31 марта текущего года СТИФ входил в группу "Газпрома". Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что учредителями фонда были указаны "Газпром теплоэнерго" с долей 51% и "Газпром межрегионгаз Самара" с долей 49%. Эти предприятия входят в группу "Газпром межрегионгаз".

Как уточняет издание, уставный капитал СТИФ составляет 123 млн рублей, основной деятельностью фонда является аренда и управление недвижимым имуществом.

По мнению аналитиков смена владельца позволит уменьшить санкционные риски.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод введут в эксплуатацию.