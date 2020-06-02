WSJ: страны ОПЕК+ могут продлить квоту по сокращению добычи нефти

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ близки к достижению договоренностей о сокращении ими добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) не до конца июня, а до начала сентября. С таким утверждением выступила в понедельник газета The Wall Street Journal .

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами на 9,7 млн б/с в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренности, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

По версии источников издания в делегациях, страны "близки к договоренности" о том, чтобы текущая квота по сокращению добычи сохранялась до начала сентября. Стороны также якобы решили провести 4 июня телеконференцию, которая ранее была запланирована на 9 июня.

Как говорится в материале, Саудовская Аравия рассчитывает, что сокращение странами ОПЕК+ добычи нефти на 9,7 млн баррелей продлится до конца текущего года. Источники издания считают, что Россию сделка устраивает в ее нынешнем виде. В публикации утверждается, что стороны обсуждают "компромиссный вариант", который предполагает сохранение текущей квоты до 1 сентября.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативного развития ситуации на глобальных энергорынках удается избежать во многом благодаря новой сделке ОПЕК+. Он отметил, что в Кремле считают ее безусловно успешной.

Пресс-секретарь тогда напомнил, что "сделка имеет свои временные рамки, четко очерченные". "Россия - это ответственный участник международных отношений, в том числе и в такой архиважной и чувствительной отрасли, как энергорынки", - указал он, отвечая на вопрос, продолжает ли РФ действовать в рамках заключенного соглашения.