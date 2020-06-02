Boeing подал арбитражный иск к Embraer за срыв сделки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Американский аэрокосмический концерн Boeing подал арбитражный иск к бразильскому национальному авиапроизводителю в связи со срывом сделки по созданию совместного предприятия. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на бразильскую компанию.

Как уточняет агентство, ранее было известно только о подаче Embraer арбитражного иска к Boeing в связи с аннулированием американской компанией в конце апреля соглашения на $4,2 млрд, в рамках которого стороны планировали учредить совместное предприятие. Тогда Boeing обвинил партнеров в невыполнении условий сделки. Бразильский авиастроитель отверг эти обвинения.

Речь идет о соглашении о производстве среднемагистральных пассажирских самолетов, в котором Boeing получил бы долю в 80%, Embraer - 20%. Второе соглашение между компаниями о выпуске военно-транспортного самолета KC-390 (в нем бразильской компании должен принадлежать 51%, американской - 49%) остается в силе.

Сотрудничество с "Иркутом"

Embraer, несмотря на провал сделки с Boeing, пока не ведет переговоров о создании совместного предприятия с российской корпорацией "Иркут". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

Ранее ряд бразильских СМИ сообщил о якобы имеющейся заинтересованности в сотрудничестве с Embraer со стороны Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) и российского "Иркута".

"Компания поясняет, что регулярно проводит оценку потенциальных партнерств и бизнес-возможностей, однако никаких переговоров с упомянутыми компаниями в настоящий момент не ведется, - сообщили ТАСС в пресс-службе Embraer в ответ на просьбу прокомментировать публикации. - Мы изучаем возможные варианты партнерства для стимулирования отдельных проектов и продаж. К настоящему моменту никаких решений не принято".

В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В начале 2019 года было объявлено о поддержке слияния властями Бразилии, которые как обладатели золотой акции имели право наложить вето. В октябре 2019 года Еврокомиссия (ЕК) открыла углубленное расследование сделки в связи с опасениями, что соглашение может снизить конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов. Как уточнила Boeing, соглашение было одобрено без каких-либо условий всеми инстанциями, за исключением ЕК.

После разрыва с американским авиагигантом президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что власти не исключают возможности поиска нового партнера для создания совместного предприятия.