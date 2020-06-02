В Крыму построят ферму по выращиванию форели, устриц и мидий

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Ферму по выращиванию форели, устриц и мидий построят в Черноморском районе Республики Крым, объем инвестиций в проект составит 371,6 млн рублей, ожидается создание 150 рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов.

"На недавнем заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым <...> был одобрен проект по промышленному выращиванию форели, устрицы и мидий. Это будет предприятие с фермой по выращиванию морепродуктов, специализированные плавсредства, инфраструктура для сбора, хранения, дистрибуции свежей и переработанной рыбопродукции и моллюсков. Объем заявленных инвестиций - 371,6 млн рублей", - отметил Габбасов.

По его словам, инвестпроект планируется реализовать в селе Оленевка Черноморского района. Планируется создать более 150 рабочих мест. Налоги, предполагаемые к уплате в бюджеты всех уровней, превысят 62 млн рублей.

В регионе работает 12 мидийно-устричных хозяйств. В 2019 году в республике было выращено 1,4 тыс. тонн мидий и устриц, что на 286 тонн больше, чем годом ранее. В 2020 году ожидают увеличения сбора устриц и мидий до 1,5 тыс. тонн. Также было впервые выращено 130 тонн креветки. В нынешнем году ожидается рост почти в два раза - до 250 тонн.

Гендиректор корпорации отметил, что с начала года в Крыму заявлено к реализации восемь новых инвестиционных проектов. Объем заявленных инвестиций по ним составляет 1,3 млрд рублей. Это проекты в сфере ЖКХ, строительства, торговли и промышленности.

Инвесторы из 60 стран

Кроме того, по словам Габбасова, инвесторы проявляют интерес к строительству в регионе апарт-отеля, развитию парка отдыха "Крым в миниатюре", первого в регионе глэмпинга (разновидность элитного кемпинга на природе) на побережье Азовского моря, выращиванию лекарственных растений в Ленинском районе республики.

Корпорация развития, по словам Габбасова, сопровождает в республике 180 инвестпроектов на общую сумму в 127 млрд рублей. Это проекты в сфере сельского хозяйства, торговли и услуг курортов и туризма, строительства и др.

На территории республики зарегистрировано около 3,4 тыс. субъектов хозяйствования, учредителями которых являются иностранные организации и физические лица из 60 стран. В основном это компании и физические лица с Украины, Кипра, из Белоруссии, Армении, Турции, Казахстана, ФРГ, Великобритании, США.

Как сообщил ТАСС министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко, в целом на территории региона реализуется 183 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций в 153,1 млрд рублей, в рамках которых планируется создать 13,5 тыс. рабочих мест.

В марте 2020 года руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат) Ольга Балдина сообщила, что объем инвестиций в основной капитал республики в 2019 году после завершения строительства крупных объектов - Крымского моста и аэропорта Симферополя - сократился до 35,5% по сравнению с предыдущим годом и составил около 200 млрд рублей.