ВВП Южной Кореи показал рекордное квартальное падение с 2008 года

СЕУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Корея сократился в первом квартале 2020 года на 1,3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Как сообщил во вторник Банк Кореи (центробанк), этот показатель оказался на 0,1% меньше, чем ранее прогнозировали эксперты главного финансового учреждения страны.

Спад, вызванный экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции, оказался самым существенным после третьего квартала 2008 года, когда ВВП сократился на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно сообщению ЦБ, в первом квартале 2020 года в Южной Корее произошел резкий спад практически во всех секторах экономики. Экспорт сократился на 3,1%, а импорт - на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Объем промышленного производства снизился на 2,9%, а производства в сфере услуг - на 6,2%. Частное потребление сократилось на 13,8%, что стало самым резким падением после первого квартала 1998 года.