В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, она была введена постановлением правительства, подписанном в конце мая.

Под запрет ввоза, в частности, попали автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.

До 15 июля 2020 года срок действия постановления может быть изменен, отмечалось в документе.

По данным ФТС, Россия импортирует относительно небольшой объем автобензина. В 2019 году было ввезено около 1 тыс. тонн. Дизель импортируется в более значительных объемах: в 2019 году - 62 тыс. тонн (+7,5% к уровню 2018 года). В первом квартале 2020 года ввоз дизельного топлива вырос в четыре раза - до 40 тыс. тонн.