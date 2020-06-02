МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия будет снижать зависимость от иностранных пород мясных кур в том числе благодаря реализации профильной подпрограммы. Об этом сообщает пресс-служба вица-премьера России Виктории Абрамченко.

"Россия сократит зависимость производства бройлеров от иностранного племенного материала", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в аппарате вице-премьера, новая подпрограмма "Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров" войдет в состав Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Исполнителем подпрограммы определяется Минсельхоз, соисполнителями - Минобрнауки, РАН, Минкомсвязь, Минпромторг, руководство регионов. Ранее в 2018 году были приняты подпрограммы развития селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы.

"Безусловный приоритет - обеспечение продовольственной безопасности страны по основным направлениям сельхозпроизводства. Важной составляющей этой работы является максимальное снабжение сельхозпроизводства собственным семенным и племенным материалом. Это те направления, по которым мы наблюдаем высокую зависимость от импорта. Например не является исключением и производство бройлеров в стране, на 97-98% зависящее от импортного племенного материала, при том, что уровень самообеспеченности мясом птицы России в 2019 году составил более 100%", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Как отметила вице-премьер, сокращение зависимости будет реализовано за счет формирования отечественной системы получения и выращивания селекционного материала на каждом этапе воспроизводства родительских форм и продвижения на внутренний рынок отечественных кроссов бройлеров с комплексным технологическим оснащением процесса их производства.

В рамках подготовки документа проведены производственные испытания бройлеров нового кросса "Смена" на промышленных птицефабриках в субъектах РФ. Итоги испытаний в пяти регионах страны демонстрируют конкурентные преимущества нового отечественного кросса перед кроссом иностранной селекции.

Абрамченко также сообщила, что в рамках Федеральной научно-технической программы в 2020-2021 годах планируется принять еще 11 подпрограмм для различных областей сельского хозяйства. В стадии высокой готовности, по ее словам, находятся подпрограммы развития производства кормов и кормовых добавок для животных; селекции и семеноводства масличных культур; улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород и другие.

О подпрограмме

В аппарате вице-премьера отметили, что подпрограмма по созданию отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур предполагает модернизацию и развитие селекционно-генетического центра по кроссам мясных кур (бройлеров); совершенствование системы селекции с разработкой и внедрением современных генетических методов, обеспечивающих создание отечественного кросса мясных кур (бройлеров) с высоким генетическим потенциалом продуктивности.

Будут также созданы новые технологии производства кросса мясных кур - инкубации, выращивания и содержания птицы, кормления, диагностики и профилактики заболеваний, обеспечения биобезопасности, переработки, получения функциональных продуктов птицеводства, энерго- и ресурсосбережения, автоматизации учета и контроля. На данный момент ведутся генетические исследования и работы по закреплению необходимых наследственных признаков в геноме будущих бройлерных пород.

Птицеводство в России занимает лидирующее положение среди других подотраслей животноводства. Доля мяса птицы в общем объеме производства мяса составила в 2019 году 46,2%. В структуре производства мяса птицы 92,3% приходится на долю сельскохозяйственных предприятий. Производство мяса птицы на душу населения оценивается на уровне 33,9 кг, отмечается в сообщении.