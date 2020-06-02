"Яндекс.Маркет" рассказал, какие товары чаще всего обсуждают пользователи сервиса

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Умная колонка, вертикальный пылесос и беспроводные наушники стали самыми обсуждаемыми товарами на "Яндекс.Маркете" за 20 лет. Самая активная аудитория у категорий сумок, румян, тепловых завес и диванов. Об этом говорится в исследовании онлайн-площадки, изучившей самые популярные у покупателей товары за 20 лет существования сервиса.

"Отзывы с оценкой по пятибалльной шкале появились на "Яндекс.Маркете" в 2009 году. Чаще всего пользователи пишут отзывы на тепловые завесы (тепловентилятор, используемый для разделения зон с теплым и холодным воздухом, устанавливаемый обычно над проемами - прим. ТАСС), сумки, тепловые пушки, мягкие диваны и кушетки, румяна для лица - в этих категориях товаров самая активная аудитория, которая готова рассказывать о своем опыте. Товаром с самым большим количеством отзывов стала "Яндекс.Станция" - мнением о ней поделились более 1700 раз. На втором месте беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots - более 700 отзывов, а на третьем - пылесос Kitfort KT-535 - около 650 отзывов", - говорится в исследовании.

Среди городов первое место по количеству отзывов занимает Москва (609,8 тыс.), но если учитывать активность пользователей на Маркете, то чаще всего отзывы оставляют жители Чапаевска (на втором и третьем месте по этому показателю соответственно Кинель и Жигулевск). Всего за 11 лет пользователи "Яндекс.Маркета" написали более 2,7 миллиона отзывов на товары и более 7,5 миллиона отзывов на магазины.

"Часто в отзыве пользователи хотят поделиться фотографией товара, и больше всего их у мультиварки REDMOND - почти все отзывы на этот товар с фотографиями. Стоит отметить, что в основном изображения добавляют в отзывы о бытовой технике, однако в топ-10 также вошел спрей Clin для окон и стекол - пользователи делятся фотографиями до и после уборки", - говорится в исследовании.

Кроме того, эксперты посчитали, о каких товарах пользователи задают больше всего вопросов. С момента появления на площадке этого инструмента в 2018 году пользователи задали уже больше 250 тысяч вопросов, а больше всего - о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 4, умной колонке "Яндекс.Станция", "Яндекс.Телефоне", Samsung Galaxy A50 и упомянутых выше наушниках бренда Xiaomi. На вопросы в 60% случаев отвечают другие пользователи, а на магазины приходится четверть ответов, производители товаров отвечают на 15% вопросов.

"Яндекс.Маркет" - сервис для выбора товаров с аудиторией почти 4 млн пользователей в день. На площадке представлено 230 миллионов предложений от почти 25 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов.