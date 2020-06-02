Маркировка лекарственных препаратов в России стартует 1 июля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Запуск системы маркировки лекарственных препаратов в России запланирован на 1 июля, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее СМИ со ссылкой на документ Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу сообщили, что Минздрав совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают вопрос о переносе сроков запуска маркировки.

"Хочу напомнить, что с 1 июля в Российской Федерации стартует система маркировки лекарственных препаратов. Это значит, что каждый из вас становится участником наблюдения за лекарственным препаратом в жизненном цикле после процедуры регистрации. Это говорит о том, что наши новые медицинские знания укрепят в том числе безопасность медицинской помощи и появятся новые данные о применении лекарственных препаратов", - сказал он на Международном конгрессе с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

Маркировка лекарств должна была стать обязательной с 1 января 2020 года. Однако в декабре Госдума приняла закон, который перенес срок вступления в силу положений законодательства об обязательной маркировке лекарственных средств с 1 января на 1 июля 2020 года. В частности, был отложен на полгода срок имплементации норм, обязывающих фармпроизводителей "осуществлять обязательную маркировку лекарств". С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.