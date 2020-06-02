Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 68,9 рубля. Курс евро также опустился 0,3%, до 76,75 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

При этом курс доллара в последний раз находился ниже 69 рублей 6 марта текущего года.

К 10:20 мск доллар замедлил снижение до 0,1% и торговался на уровне 69,02 рубля. Евро опускался на 0,2% - до 76,82 рубля.

Российская валюта укрепляется к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $38,73 за баррель (+1,1%), на нефть сорта WTI - до $36,03 за баррель (+0,7%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,4% и достиг отметки в 2760,63 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%, до 1258,1 пункта.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2757,1 пункта (+0,25%). В свою очередь, индекс РТС рос на 0,7%, до 1256,49 пункта.