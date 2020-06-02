Правительство РФ утвердило дорожную карту введения раздельного сбора отходов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, включающий отказ от мусоропроводов в проектируемых домах, сообщает во вторник пресс-служба вице-премьера.

По итогам послания президента Федеральному собранию 15 января было дано поручение правительству и главам регионов к 1 июня разработать и утвердить план мероприятий по введению в России раздельного сбора отходов. Мониторинг исполнения регионами поручения главы государства по введению раздельного сбора бытовых отходов проведет до 8 июня Общероссийский народный фронт.

"Масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности. Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод. Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к построению отрасли - расширенная ответственность производителя, федеральная схема, планы внедрения раздельного сбора, оборот вторичных ресурсов - это все части единой системы, которая напрямую связана с бизнес-процессами и деятельностью участников всей цепочки обращения с отходами", - сказала Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Также план мероприятий включает подготовку предложений по обращению с пищевыми отходами в жилой застройке для повышения уровня их утилизации - вплоть до проработки вопроса об установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.

Отдельный блок посвящен стимулированию обращения с вторсырьем, в том числе, с применением налоговых льгот, для максимального извлечения вторичных ресурсов и их вовлечения в хозяйственный оборот. Как примеры обсуждаемых механизмов - легализовать деятельность по приему вторичных ресурсов у потребителей, освободить физических лиц от уплаты налога на доходы физически лиц при сдаче вторичных ресурсов; снизить плату населения за отходы, накапливаемые отдельно, в контейнерах для раздельного накопления отходов.

"Кроме того, отмечена необходимость внесения в федеральную схему всей цепочки сбора и движения вторичных ресурсов. Финальная цель по мнению вице-премьера - увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами: с одной стороны для бизнеса, с другой - для снижения платежей граждан. Реализация предлагаемых мер будет эффективной, если будет налажен учет оборота вторичных ресурсов", - уточняет пресс-служба.

Об отрасли отходов

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.