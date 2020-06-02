Голосовой помощник Алиса научился рисовать картины по запросу пользователя

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Голосовой помощник Алиса (разработан компанией "Яндекс") теперь может рисовать картины по запросу пользователя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Алиса теперь умеет создавать картины по просьбе пользователей. Стоит попросить - и она изобразит что угодно, будь то оливковая роща или пустынный пляж. Это первый голосовой помощник в мире, который генерирует картины на любые темы", - сообщили в "Яндексе".

Отмечается, что такая возможность доступна в мобильном приложении "Яндекс" и в "Яндекс.Браузере", где живет голосовой помощник Алиса.

"Чтобы Алиса создала картину, достаточно попросить: "Алиса, нарисуй панду" или "Алиса, нарисуй осенний пейзаж". Она способна изобразить даже то, что сложно себе представить - например, вдохновение. И возможно, именно такая картина окажется настоящим шедевром", - объясняют в компании.

Голосовой помощник создает изображения по запросу с помощью двух нейронных сетей. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века и умеет генерировать картины, а другая нейронная сеть определяет, что на них изображено. Чтобы научить нейронную сеть сопоставлять смысловую близость изображения и слов, ее обучали на поисковых запросах.

Кроме этого, Алиса может рассказать про работы известных мастеров. Голосовой помощник умеет также распознавать, что изображено на картинке, и определять, на кого из известных людей похож человек.