Перевозки пассажиров на ЮУЖД в мае снизились почти на половину из-за пандемии коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") в мае снизился на 47% к аналогичному периоду прошлого года. Одной из основных причин стало падение спроса на фоне ограничительных мер, принятых во время пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе дороги.

"По оперативным данным, в мае 2020 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 426 тысяч пассажиров, что на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении - 380,7 тысячи пассажиров (сокращение на 36,3%), в дальнем следовании - 45,2 тысячи (снижение на 78%). Уменьшение количества отправленных пассажиров вызвано снижением спроса на пассажирские перевозки у населения в период ограничительных мер", - сказала собеседница агентства.

При этом в пресс-службе отметили, что в целом пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2020 года снизился на 31,2% к уровню прошлого года, составив 742,6 млн пассажиро-километров.