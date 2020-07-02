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Перевозки пассажиров на ЮУЖД в мае снизились почти на половину из-за пандемии коронавируса

Со станций Южно-Уральской железной дороги в мае отправлено 426 тысяч пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") в мае снизился на 47% к аналогичному периоду прошлого года. Одной из основных причин стало падение спроса на фоне ограничительных мер, принятых во время пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе дороги.

"По оперативным данным, в мае 2020 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 426 тысяч пассажиров, что на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении - 380,7 тысячи пассажиров (сокращение на 36,3%), в дальнем следовании - 45,2 тысячи (снижение на 78%). Уменьшение количества отправленных пассажиров вызвано снижением спроса на пассажирские перевозки у населения в период ограничительных мер", - сказала собеседница агентства.

При этом в пресс-службе отметили, что в целом пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2020 года снизился на 31,2% к уровню прошлого года, составив 742,6 млн пассажиро-километров.

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