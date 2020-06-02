В Приморском крае заработал первый в ДФО завод по производству OSB-плит

ТАСС, 2 июня. Компания "ДНС Лес", резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), завершила строительство и ввела в эксплуатацию предприятие по производству OSB-плит в Спасске-Дальнем Приморского края. Церемония запуска объекта состоялась во вторник с участием губернатора региона Олегом Кожемяко, сообщается в релизе краевого правительства.

Работа по созданию завода началась в 2018 году. В России OSB-плиты (ориентированно-стружечные плиты) раньше производили только в Московской, Кировской, Курганской областях, в Карелии и Башкирии. Предприятие сможет производить до 60 тыс. кубометров продукции в год, что позволит обеспечить плитами весь ДФО и Сибирь.

"В это непростое время компания сделала все, чтобы завод был запущен и почти 80 человек получили работу. Это гарантированная заработная плата, длительный горизонт планирования будущего. Надеемся, что предприятие будет внедрять передовые, осваивать новые технологии, расширять ассортимент выпускаемой продукции, создавать условия для жизни и работы на этой территории людей", - приводит пресс-служба слова Кожемяко.

По данным краевых властей, ориентированно-стружечные плиты с каждым годом становятся все более востребованным материалом. Как более экономичный аналог фанеры их применяют в строительстве для внешней отделки домов, возведения перекрытий и укладки пола, используют для изготовления СИП-панелей, корпусной или дизайнерской мебели, а также для изготовления упаковки и тары. Кроме того, новое предприятие теперь является одним из основных работодателей для жителей моногорода Спасск-Дальний. На заводе уже трудоустроены 76 человек, причем некоторые специально переехали в Приморье из других дальневосточных регионов. В перспективе с наращиванием объема производства штат планируется расширить до 115 человек.

По информации правительства Приморского края, общий объем вложений в строительство завода составил 1,38 млрд рублей. Проект реализуется при сопровождении АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и его дочернего общества, а также при поддержке инвестиционного агентства региона. В планах собственников - дальнейшее развитие предприятия.

Всего резиденты СПВ и ТОР в Приморье запустили 192 предприятия, на которых работу получили более 10,9 тыс. жителей края. Общий объем инвестиций 1 779 приморских резидентов в экономику составил свыше 257 млрд рублей.