Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в I квартале вырос на 42,8%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финотчетности (МСФО) увеличился по итогам января - марта 2020 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 42,8% до 22,48 млрд рублей, следует из отчетности компании. Как отмечается в пресс-релизе, скорректированный чистый убыток (без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу) составил 15,7 млрд рублей.

Выручка группы снизилась за отчетный период на 10,2%, до 123,9 млрд рублей, в том числе на 9% (до 102 млрд рублей) уменьшилась выручка от регулярных рейсов.

Среди неоперационных убытков наиболее значимый - реализация результатов хеджирования (убыток вырос более чем в семь раз до 7,3 млрд рублей). "Данная сумма включает неденежную переоценку лизинговых обязательств в размере 6,7 млрд руб… Данная переоценка не является реализованным убытком Группы, то есть не связана с реальным оттоком денежных средств", - говорится в сообщении "Аэрофлота". По словам заместителя генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрея Чиханчина, "без учета данного "бумажного" эффекта чистый убыток сопоставим с аналогичным периодом прошлого года".

"Первоочередной мерой (реагирование на кризис в авиации, начавшийся на фоне пандемии в марте - прим. ТАСС) стало сокращение выставленных емкостей, что позволило сократить убыток в ситуации снижения спроса, когда пассажиры массово начали отменять и переносить даты бронирований. Кроме того, компания приступила к сокращению общехозяйственных, управленческих, консультационных, маркетинговых расходов, включая полный отказ от рекламных мероприятий. Менеджмент инициировал переговоры по реструктуризации обязательств компании и ведет непрерывный диалог с контрагентами об улучшении условий и оптимизации графиков платежей, - сообщил Чиханчин. - Практически полная остановка полетов в апреле и мае приведет к значительному ухудшению финансового результата по итогам второго квартала".

Общий долг компании на 31 марта увеличился на 30% по сравнению с данными на 31 декабря 2019 года - до 746,1 млрд рублей. При этом объем кредитов и займов компании возрос почти в три раза - до 46,4 млрд рублей.