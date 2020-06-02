Агрегаторы объявлений смогут регистрировать пользователей через Госуслуги с июля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предлагает запустить с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года эксперимент, в ходе которого агрегаторы объявлений смогут в том числе регистрировать пользователей через портал госуслуг. Об этом говорится в проекте постановления правительства, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В рамках эксперимента площадки смогут проводить в дополнение к уже имеющимся инструментам идентификацию и аутентификацию пользователей (как покупателей и заказчиков, так и продавцов и исполнителей) с использованием "Единой системы идентификации и аутентификации" (ЕСИА) на портале госуслуг. В пилоте смогут участвовать агрегаторы объявлений по продаже товаров, автомобилей, недвижимости, а также фриланс биржи услуг. Так, по информации "Коммерсанта", интерес к участию в эксперименте уже высказали Avito, ЦИАН и "Авто.ру".

Пилот будет проводиться на добровольной основе. С помощью ЕСИА площадки смогут заключать договоры купли-продажи недвижимости, транспортных средств и товаров, включая выполнение и оказание услуг, а также договоры аренды имущества.

По заверениям Минкомсвязи, подобный проект будет полезен как бизнесу, так и потребителям. "Эксперимент по идентификации и аутентификации пользователей агрегаторов через ЕСИА позволит повысить уровень доверия между площадкой и посетителями. А пользователям не нужно будет заводить новые учетные записи для входа на различные сайты", - пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.