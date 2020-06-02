В Китае заявили, что Хайнань не должна стать "раем для ухода от налогов"

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июня. /ТАСС/. Зона и порт свободной торговли южнокитайской провинции Хайнань должны привлекать иностранных инвесторов постоянно улучшающимися условиями для бизнеса, однако нельзя допустить превращения острова в популярное место для ухода от налогов. Об этом заявил во вторник глава Госкомитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн.

"Благодаря созданию эффективной фискальной системы, которая будет соответствовать интересам Хайнаньского порта свободной торговли, повысится его привлекательность в международной торгово-экономической сфере, будут усилены объективные факторы, от которых зависит конкурентоспособность этой особой экономической зоны, - отметил чиновник в авторской статье, опубликованной в газете "Жэньминь жибао". - Нужно осуществлять преобразования в духе проводимых в нашей стране реформ, стремиться упростить местную систему налогообложения. <...> В то же время нельзя допустить подрыва налоговой базы и махинаций по перемещению прибыли. Необходимо избежать того, чтобы Хайнань превратился в "рай для ухода от налогов".

По словам Хэ Лифэна, китайские власти будут активно содействовать понижению пошлин и сборов на импортные товары в регионе до нулевой отметки. "Также нужно постепенно оптимизировать меры, касающиеся сбора подоходного и индивидуального налогов", - подчеркнул Хэ Лифэн.

Он напомнил, что формирование на Хайнане зоны свободной торговли - важная задача, для выполнения которой правительству в течение довольно долгого времени потребуется приложить множество усилий, нацеленных на создание комплексной системы взаимовыгодных экономических отношений.

"Следует объединить такие преимущества, как экологичность и открытость, активно внедрять передовые технологии, привлекать высококвалифицированных специалистов, заимствовать опыт инновационного развития, чтобы, таким образом, на Хайнане были лучшие в мире производственные условия: это касается как капитала и интеллектуальной собственности, так и информации, технологических и управленческих методов", - подытожил глава комитета.

В понедельник Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой власти собираются к 2025 году сформировать на острове эффективный механизм для выполнения ряда важных задач развития, а еще через 10 лет - окончательно укрепить новую систему этой особой экономической зоны.