ЕС намерен создать фонд на €8 млрд для финансирования военных операций за рубежом

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен создать "Европейский фонд мира" объемом до €8 млрд для финансирования своих военных операций за рубежом, в первую очередь в Африке и Средиземном море. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] выступил с предложением создать внебюджетный "Европейский фонд мира" для финансирования военной операционной активности ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС объемом до €8 млрд. Сроки работы этого фонда будут совпадать со следующим семилетним бюджетным циклом Евросоюза (2021-2027 годы - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Данный фонд должен объединить аналогичные по целям, но более скромные по масштабам финансовые инструменты Евросоюза - Африканский фонд мира и Афинский механизм, которые направлены на дофинансирование миротворческих и тренировочных миссий ЕС в Африке и Средиземноморском регионе. Согласно предложению Борреля "Европейский фонд мира" будет формироваться из взносов стран - членов Евросоюза, распределяемых пропорционально объемам их ВВП. На средства этого фонда Евросоюз сможет частично оплачивать участие отдельных стран сообщества в военных миссиях.

В настоящее время ЕС ведет 5 операций: 3 сухопутных - в Мали, Сомали, Боснии и Герцеговине, - и 2 морских - миссия "Аталанта" по борьбе с пиратством у побережья Сомали и операция "Ирини" в Средиземном море по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию.