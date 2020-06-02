Власти Самарской области планируют поддержать зоопарк и океанариум в период пандемии

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил разработать меры поддержки для пострадавших во время пандемии сфер, не попадающих в антикризисные программы. К ним относятся зоопарк и океанариум, говорится в сообщении регионального правительства, распространенном во вторник.

"Есть предприятия, не подпадающие под действующие нормы, также нуждающиеся в помощи и ведущие социально значимую деятельность. К ним, в частности, относятся комбинаты школьного питания, зоопарк, океанариум, спортивные комплексы, которые не попали в список субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Как отметил Кудряшов, необходимо разработать меры поддержки организаций, не попавших в список субъектов малого и среднего предпринимательства. Также он поручил разработать меры поддержки для спорткомплексов и комбинатов школьного питания.

Самарский зоопарк работает с 1992 года, в нем находятся более 1,5 тыс. животных, которые являются представителями 250 видов, 128 из них внесены в Красную книгу. Океанариум был открыт в Самаре в конце декабря 2019 года и является крупнейшим в ПФО. В нем находится более 4 тыс. обитателей Мирового океана. В феврале туда были доставлены пингвины Гумбольдта и кубинские крокодилы, занесенные в Красную книгу. Сейчас зоопарк и океанариум закрыты для посетителей.