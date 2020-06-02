Добыча нефти и конденсата в России сократилась в мае на 15,6%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 года упала на 15,6% в годовом выражении - до 39,7 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК.

В январе - мае добыча снизилась на 2,6% - до 226 млн тонн.

Согласно отчетности по МСФО, "Роснефть" в мае снизила добычу нефти на 16,4%, до 15,1 млн тонн (с начала года сократила на 4,2%, до 86,5 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период уменьшилась на 19,5%, до 5,6 млн тонн (с начала года - на 3,5%, до 32,9 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в мае снизил добычу на 15,1%, до 4,2 млн тонн (с начала на 1,6%, до 24,7 млн тонн). "Газпром нефть" в мае добыла 4,5 млн тонн, что на 14,2% ниже показателя мая 2019 года, с начала года компания увеличила добычу на 0,9%, до 24,99 млн тонн.

Добыча "Татнефти" в мае уменьшилась на 20,8% - до 2 млн тонн, с начала года на 8,2% - до 11,3 млн тонн, добыча нефти и конденсата у "Новатэка" в мае - 937 тыс. тонн (падение на 7,3%), с начала года - 4,8 млн тонн (уменьшение на 1,5%).

Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) снизили добычу в мае на 5,9% - до 1,19 млн тонн, с начала года - на 4%, до 6,1 млн тонн.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года.

Договоренности будут действовать два года (до конца апреля 2022 года), но с июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года - 5,8 млн баррелей.

Производство бензина

Россия сократила производство бензина в мае 2020 года на 19,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 2,47 млн тонн.

Выпуск дизельного топлива за отчетный период вырос на 6,8% - до 6,3 млн тонн, производство мазута сократилось на 13,4% - до 3,09 млн тонн. В целом объем нефтепереработки в мае сократился на 4,7% - до 20,98 млн тонн.

Всего за пять месяцев 2020 года производство бензина в РФ сократилось на 5% - до 15,3 млн тонн, производство дизельного топлива увеличилось на 7,3%, до 33,6 млн тонн. В целом объем нефтепереработки за пять месяцев 2020 года в России вырос на 1,6%, до 116,1 млн тонн.

Производство и потребление электроэнергии

Объемы потребления электроэнергии в России в мае снизились на 5,3% в годовом выражении - до 77,6 млрд кВт.ч.

Выработка электроэнергии упала на 6,3% - до 78,3 млрд кВт.ч. Объемы выработки электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) страны в мае снизились на 6,4% - до 77 млрд кВт.ч.

В апреле, по данным ЦДУ ТЭК, выработка электроэнергии в России снизилась на 3,44%, а потребление - на 2,55%.

Теплоэлектростанции в России в мае снизили выработку на 22,3%, до 35,9 млрд кВт ч, в ЕЭС страны - на 22,2%, до 35,5 млрд кВт ч. Другие виды генерации - гидроэлектростанции, атомные электростанции, станции ВИЭ (возобновляемые источники энергии - прим. ТАСС) увеличили объемы генерации. Наибольшими темпами в прошлом месяце выросла выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях - на 19,4%, до 19,8 млрд кВт ч.

С начала года выработка электроэнергия в стране упала на 3%, составив 457,2 млрд кВт ч. В ЕЭС России производство электроэнергии в январе - мае снизилось на 3,1%, до 449,8 млрд кВт ч.

Потребление электроэнергии с января по май текущего года сократилось на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 452 млрд кВт ч.

Экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии из России в мае 2020 года снизился по сравнению с показателем мая прошлого года на 46%, до 0,9 млрд кВт ч.

Экспорт электроэнергии в страны за пределами СНГ упал на 65,2%, до 0,6 млрд кВт ч. В страны СНГ поставки выросли на 192,3%, до 0,4 млрд кВт ч.

С начала года экспорт электроэнергии из РФ снизился на 47% (до 4,5 млрд кВт ч) за счет сокращения экспорта в страны, не входящие в СНГ.

Импорт электроэнергии в мае этого года составил 0,2 млрд кВт ч. С начала года в РФ импортировано 0,5 млрд кВт ч, что на 13% ниже показателя з аналогичный период прошедшего года.

Добыча угля

Добыча угля в России в мае 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем мая прошлого года на 13,5% - до 30,8 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок за отчетный период упали на 13,9% - до 11,6 млн тонн. Экспорт угля в мае снизился на 13,3% - до 15,5 млн тонн, импорт вырос на 11,4% - до 1,8 млн тонн.

В январе - мае 2020 года добыча угля сократилась на 10,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 162,5 млн тонн. Поставки на внутренний рынок снизились на 10,1% - до 69,5 млн тонн, экспортные поставки упали на 8,9% - до 72,8 млн тонн. Импорт снизился на 0,9% - до 8,7 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе - мае 2020 года составила: СУЭК - 44,25 млн тонн угля (рост на 1,4%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 16,46 млн тонн (снижение на 8,5%), ХК "СДС-Уголь" - 7,9 млн тонн (-25,4%), "Востсибуголь" - 6,1 млн тонн (-6,1%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 4,67 млн тонн (+77,1%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 2,56 млн тонн (+8,3%). Распадская угольная компания на площадке в Новокузнецке снизила добычу на 25,6%, до 3,8 млн тонн, на площадке в Междуреченске - на 29,3%, до 4,43 млн тонн.