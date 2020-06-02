Достаточность капитала станет главным фактором объема дивидендов ВТБ за 2019 год

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Определяющим фактором в вопросе рекомендаций менеджмента ВТБ по объему дивидендов группы за 2019 год станет размер достаточности капитала. Об этом сообщил журналистам в ходе конференц-звонка член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Я могу назвать основной фактор, который будет влиять на размер выплаты дивидендов группы ВТБ по итогам 2019 года. Это не показатели прибыльности по МСФО, по РСБУ. По сути самым важным фактором будет являться достаточность капитала. <….> Реальное значение норматива на 30 июня плюс прогноз с учетом всех пруденциальных изменений, которые в третьем квартале, например, мы ожидаем, что произойдут, и будет определять рекомендацию менеджмента по итогам 2019 года", - сказал он, напомнив, что вопрос о дивидендах менеджмент будет рассматривать в августе.

В начале мая Пьянов сообщал, что менеджмент ВТБ может скорректировать свои рекомендации по выплате дивидендов за 2019 год на фоне пандемии коронавируса. Один из рассматриваемых вариантов - сокращение объема выплат в пользу государства в зависимости от размера убытков по госпрограммам. При этом топ-менеджер не исключил, что размер дивидендных выплат может быть сокращен и по обыкновенным акциям, однако группа постарается избежать такого сценария.

Сейчас менеджмент ВТБ предлагает направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам минувшего года чистая прибыль ВТБ по МСФО увеличилась на 12,9%, до 201,2 млрд рублей.