{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

"Экспо-2020" перенесли на следующий год

Выставка пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Страны, входящие в Международное бюро выставок, проголосовали за перенос следующей всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае на один год, говорится в сообщении Минпромторга России. Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

"Поскольку проведение генеральной ассамблеи Международного бюро выставок было невозможно из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государства - члены МБВ дистанционно проголосовали за предложение правительства ОАЭ о переносе сроков проведения "Экспо-2020" Дубай. Хотя голосование продолжалось до 29 мая, порог в две трети голосов был преодолен спустя неделю после открытия голосования 24 апреля", - говорится в сообщении.

Теги
ОАЭРоссияПандемия коронавируса нового типа
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в I квартале вырос на 42,8%
Он составил 22,48 млрд руб.
Читать полностью