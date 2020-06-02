Крупнейший банк Крыма выдаст около 1,5 млрд рублей кредитов на возобновление бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) одобрил первый кредит на 40 млн рублей в рамках новой программы поддержки бизнеса в период пандемии. Всего планируется выдать под 2% годовых около 1,5 млрд рублей, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы кредитной организации.

"В рамках новой программы РНКБ уже принял первое положительное решение в отношении АО "Клинический санаторий Полтава" на предоставление льготного кредита под 2% в размере 40 млн рублей. В целом по этой программе мы предполагаем выдать порядка 1,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров РНКБ Михаила Якунина.

Отмечается, что подать заявление на получение кредита под 2% годовых можно в любом отделении или на сайте банка. "РНКБ входит в первую тройку финансовых организаций страны по реализации госпрограмм, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии. Банк уже выдал более 3 млрд рублей на эти цели", - цитирует Якунина пресс-служба.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.