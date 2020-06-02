В СФ предлагают закрепить норму о том, что реструктуризация не ухудшает кредитную историю

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экономические комитеты Совета Федерации обсудят предложения о закреплении в законодательстве нормы, запрещающей ухудшать кредитную историю заемщика в случае реструктуризации долга. Соответствующее поручение было дано на пленарном заседании во вторник комитетам по экономполитике, по бюджету и финрынкам.

"[Предлагается] совместно с Центробанком проанализировать ситуацию с кредитными историями клиентов и дать однозначный ответ банкам и бюро кредитных историй о том, что кредитные каникулы по закону 106, а также реструктуризация кредитов по собственным программам банков не должны ухудшать кредитных историй. Проработать вопрос о внесении изменений при необходимости в федеральный закон о кредитных историях", - сказал сенатор от Томской области Владимир Кравченко на пленарном заседании.

Он отметил, что заемщики, решившиеся на реструктуризацию долга, "получают ухудшение кредитных историй". По словам сенатора, есть письмо ЦБ о том, что банки не должны ухудшать кредитные истории клиентов, однако на различных банковских семинарах говорится о том, что информация о кредитных каникулах в рамках федерального закона 106 (об особенностях изменения условий кредитного договора) заносится в кредитную историю.

Кравченко сообщил, что по состоянию на 25 мая в России было предоставлено 1,8 млн кредитных каникул по займам физических лиц, только 15% - по новым правилам, предусмотренным законом 106.

"Это означает, что 85% граждан не смогли воспользоваться новыми инструментами. Банки не заинтересованы работать по федеральному закону. Зачастую они продвигают свои собственные программы реструктуризации, которые дороже для заемщика", - отметил парламентарий.

По его мнению, введение отсрочки по уплате кредита на полгода и даже до конца 2021 года не решит существенную часть проблемы, необходимо "обсудить более масштабную реструктуризацию, а то и полноценную кредитную амнистию для наиболее пострадавших граждан". Сенатор предложил провести совещание с представителями Минфина, Банка России и экспертного сообщества, чтобы обсудить проблемы правоприменения закона 106.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение. "Думаю, предложение правильное. Давайте дадим поручение комитету по бюджету, финрынкам и комитету по экономике совместно рассмотреть и внести соответствующее предложение", - сказала она.