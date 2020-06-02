Производитель обуви "Парижская коммуна" с июля не будет поднимать цены из-за маркировки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московский производитель обуви "Парижская коммуна" заявил, что с начала маркировки товаров в июле не планирует поднимать цены на продукцию. Об этом во вторник сообщает пресс-служба оператора маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Мы отпускные цены не изменяли, маркировка вошла в структуру себестоимости продукции", - цитирует пресс-служба ЦРПТ замгендиректора компании Артема Сарксяна.

По его словам, в компании сегодня маркируется вся продукция. Фабрика производит около 1 млн пар обуви в год.

Среди эффектов маркировки топ-менеджер "Парижской коммуны" отметил оптимизацию учета товара и контроль за работой складов и логистики. "Сотрудники сканируют отгруженный товар, и мы четко понимаем, что он отправлен именно в конкретной партии. Ранее ряд клиентов могли говорить, что товар не отгружен, теперь такого нет", - приводит его слова пресс-служба.

Согласно предложению Минпромторга, ввод в оборот, сам оборот и вывод из него обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 июля 2020 года, а не проданные до этого времени остатки обуви должны быть промаркированы в срок до 1 сентября 2020 года. Импортную обувь, которую купят до 1 июля 2020 года, но привезут в Россию уже после, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа 2020 года.