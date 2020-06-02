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Котяков: число безработных на учете в центрах занятости составляет 2,1 млн россиян

Число безработных на учете в центрах занятости составляет 2,1 млн россиян - Котяков.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в I квартале вырос на 42,8%
Он составил 22,48 млрд руб.
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