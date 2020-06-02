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"Яндекс" выведет на дороги в РФ и США 100 новых беспилотных автомобилей в 2020 году

Первые беспилотные Hyundai Sonata протестировали в Москве в марте
' YouTube/Яндекс'

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Яндекс" в партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) в 2020 году выведет на дороги общего пользования в России и США 100 новых беспилотных автомобилей Hyundai Sonata. Таким образом, компания удвоит флот беспилотников, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Первые беспилотные Hyundai Sonata уже выехали на улицы Москвы в марте.

"В рамках сотрудничества до конца 2020 года флот "Яндекса" пополнит сотня таких автомобилей. Помимо тестирования в Москве, часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а часть также присоединится к тестовому флоту компании в США", - отметили в компании.

 

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