Объем промпроизводства в Тульской области в период пандемии превысил показатели 2019 года

ТУЛА, 2 июня. /ТАСС/. Промышленные предприятия Тульской области, в том числе в оборонной, химической и металлургической отраслях, в период ограничений из-за пандемии коронавируса увеличили объем производства. В январе - апреле рост промпроизводства составил 26,2% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, что является одним самых высоких показателей в РФ, сообщил на брифинге во вторник министр промышленности науки региона Андрей Платов.

"Большинство предприятий [Тульской области] продолжали работать в объявленные президентом РФ нерабочие дни, включая предприятия, которые находятся с ними в технологической кооперации. Благодаря чему смогли достаточно оперативно развить свои производственные мощности и выйти на уровень более 60%, это не позволило отклониться от производственных планов и достигнуть показателей индекса промышленного производства за январь - апрель 2020 года в 126,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это один из самых высоких показателей в настоящий момент в Российской Федерации", - сказал Платов.

По его словам, в период объявленных в РФ нерабочих дней свою деятельность в регионе не прекращали 119 системообразующих предприятий оборонно-промышленного комплекса, металлургии, химии, машиностроения, легкой промышленности, в сфере производства строительных материалов. "Среднесписочная численность работников системообразующих предприятий составляет в настоящий момент порядка 85 тыс. человек. Из них непосредственно на рабочих местах трудовую деятельность осуществляют порядка 77%. Часть работников продолжает деятельность в удаленном режиме, часть работников 65 лет и старше находятся на самоизоляции в соответствии с указом губернатора", - сказал Платов.

Министр отметил, что количество привлекаемых к работе сотрудников растет по мере увеличения производственных планов. "Несмотря на ограничения, ситуация в промышленности стабильная. Вопрос о массовых сокращениях не стоит, наоборот, отрасль нуждается в новых кадрах", - добавил Платов.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса введен в Тульской области 16 марта. Порядок работы части промышленных и других предприятий был изменен, когда в РФ в течение шести недель действовал единый период нерабочих дней. Правительством региона разработан план постепенного выхода из ограничений, который будет реализован в четыре этапа. Возобновление деятельности промпредприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств, по данным пресс-службы облправительства, является стратегическим направлением и включено в первый этап плана.