В РФ поступила первая партия швейцарского препарата для лечения гемофилии с маркировкой

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Швейцарская компания Roche поставила в Россию и выпустила в оборот первую партию промаркированного препарата эмицизумаб для лечения гемофилии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Партия объемом 600 упаковок промаркирована на заводе Roche в швейцарском Кайзераугсте и будет использоваться для обеспечения потребности в эмицизумабе пациентов в рамках региональных программ льготного лекарственного обеспечения", - сообщили в компании.

В представительстве Roche в России "Рош-Москва" отметили, что на продукцию наносится комбинация уникального сериализационного номера (SN) и двухматричный код маркировки. "Этот код позволяет любому участнику товаропроводящей цепочки, в том числе пациенту, с помощью мобильного приложения удостовериться в подлинности конкретной упаковки препарата", - цитирует ЦРПТ представителя "Рош-Москва" Наталию Назарову.

Как отмечает ЦРПТ, эмицизумаб - препарат для подкожного введения, который применяется для профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией А. В ноябре 2019 года комиссия Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов рекомендовала включить эмицизумаб в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) с 2021 года.

В России, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка всех лекарственных препаратов начинается 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.