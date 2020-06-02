ПФР принял почти 13 млн заявлений семей о выплате на детей от трех до 16 лет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) принял почти 13 млн заявлений семей о выплате 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ПФР.

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"По состоянию на 9 часов утра 2 июня Пенсионный фонд России принял почти 13 млн заявлений семей о единовременной выплате 10 тыс. рублей более чем на 18 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня", - говорится в сообщении.

Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Президент Владимир Путин 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому, с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).