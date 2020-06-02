Совфед увеличил сроки предоставления кредитов муниципалитетам из региональных бюджетов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, увеличивающий до пяти лет предельные сроки предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Документ, инициированный Думой Ставропольского края, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Сейчас предельный срок предоставления таких кредитов составляет три года. По словам авторов документа, увеличение сроков пользования бюджетными кредитами, а также установление графиков поэтапного погашения бюджетных кредитов позволят приостановить рост муниципального долга, сократить объемы коммерческих заимствований, а также расходы на их обслуживание.

Срок предоставления таких кредитов бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) остается прежним - три года. Как говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, кредиты из бюджетов субъектов РФ предоставлены местным бюджетам в 2018 году на три года в 36 регионах на сумму 35, 2 млрд рублей.

"Увеличение предельного срока предоставления таких кредитов с 3 до 5 лет создает дополнительные возможности для постепенного замещения коммерческой задолженности местных бюджетов задолженностью по более длинным и дешевым бюджетным кредитам. Это будет способствовать снижению нагрузки на местные бюджеты в результате сокращения их расходов на обслуживание долговых обязательств", - говорится в заключении комитета.