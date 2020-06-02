СФ разрешил заключать контракт на экспорт драгметаллов из РФ с единственным поставщиком

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил инициированный правительством закон, уточняющий, что в рамках госзакупок единственным поставщиком услуги по экспорту драгоценных металлов и камней из Госфонда РФ может быть организация со 100-процентным госучастием. Соответствующие поправки вносятся в закон о госзакупках.

Госконтракты на услуги по продаже на внешнем рынке драгметаллов и драгкамней Госфонда РФ и их экспорту заключались с ФГУП ВО "Алмазювелирэкспорт" как с единственным исполнителем. С 1 апреля 2019 года компания была преобразована из ФГУП в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности. При этом в законе о госзакупках отсутствует норма, предусматривающая возможность заключения госконтрактов как с единственным исполнителем с юрлицами, 100% акций которых находятся в федеральной собственности, поэтому сейчас заключение госконтрактов должно осуществляться с победителем торгов.

"Закон предусматривает дополнение ст. 93 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" положением, предусматривающим возможность осуществления закупки у единственного поставщика не только в случае, если выполнение работ или оказание услуг может осуществляться исключительно органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением или государственным унитарным предприятием, но и в случае, если работы (услуги) могут быть осуществлены только акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит РФ", - говорится в сопроводительных материалах к закону.