В горах Северной Осетии откроется первая в регионе четырехзвездочная гостиница

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июня. /ТАСС/. Первая в Северной Осетии четырехзвездочная гостиница на 50 номеров появится в Куртатинском ущелье. Общая сумма вложенных средств составила 470,7 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона по итогам видеоконференции вице-премьера республики Таймураза Тускаева с участием инициаторов инвестиционных проектов.

"Ведется работа по подбору персонала. Ограничительные мероприятия по недопущению распространения коронавируса повлияли на сроки открытия гостиницы и приема первых постояльцев. Как только позволит ситуация, объект начнет работать", - сказал инициатор проекта Игорь Хадарцев.

Строительство круглогодичного туристического комплекса на 50 номеров ООО "СТК-59" началось в 2017 году. Общая сумма вложенных средств составила 470,7 млн рублей, в том числе уровень государственной поддержки составил более 200 млн рублей.

Со следующего года комплекс по планам должен принимать около 37 тыс. туристов в год. Уже полностью благоустроена прилегающая территория, оснащены современной мебелью и необходимой техникой ресторанные комплексы и номерной фонд.

В туркомплексе планируется создать более 110 новых рабочих мест для жителей близлежащих горных населенных пунктов Алагирского района. Плановый показатель отчислений в республиканский бюджет составляет около 43 млн рублей в год.

В семиэтажном комплексе будут созданы бассейн, тренажерный зал, а на площади в 5 га разместится терренкур в хвойном лесу. Комплекс, расположенный в 50 км от Владикавказа, сможет принимать туристов круглый год. Кроме того, на территории комплекса планируется создание современной горнолыжной трассы протяженностью 1,5 км с использованием австрийского оборудования. Одновременно на ней смогут кататься 1,2 тыс. человек в час.