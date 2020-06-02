{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд заявил о проработке вопроса о компонентах продуктовой корзины

По словам главы ведомства Антона Котякова, как только министерство сформирует предложение, будет совместное рассмотрение законопроекта

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты прорабатывает с экспертным сообществом компоненты продуктовой корзины. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации во вторник.

"Мы сейчас уже на площадке Минтруда делаем соответствующие расчеты, работаем с институтами, с экспертным сообществом относительно как раз компонентов, входящих в состав именно продуктовой корзины, которая входит и является неотъемлемой частью именно прожиточного минимума", - сказал он.

Он добавил, что как только министерство сформирует предложение, а это должно произойти до конца 2021 года, будет совместное рассмотрение законопроекта.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
В горах Северной Осетии откроется первая в регионе четырехзвездочная гостиница
В ней будет 50 номеров
Читать полностью