Минтруд заявил о проработке вопроса о компонентах продуктовой корзины

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты прорабатывает с экспертным сообществом компоненты продуктовой корзины. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации во вторник.

"Мы сейчас уже на площадке Минтруда делаем соответствующие расчеты, работаем с институтами, с экспертным сообществом относительно как раз компонентов, входящих в состав именно продуктовой корзины, которая входит и является неотъемлемой частью именно прожиточного минимума", - сказал он.

Он добавил, что как только министерство сформирует предложение, а это должно произойти до конца 2021 года, будет совместное рассмотрение законопроекта.