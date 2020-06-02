СФ одобрил закон о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон о блокировке с 1 октября интернет-приложений, нарушающих авторские права.

Согласно закону, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. Обязанность по его блокировке возлагается как на владельцев самих приложений и операторов связи (в случае отказа первых), так и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Закон определяет, что Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту. Ресурс в свою очередь в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен также в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия ресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, в процессе применения закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", регламентирующем порядок ограничения доступа к распространяемой с нарушением авторских прав информации, была выявлена неточность определения понятия "информационный ресурс". В связи с этим дополнительно вводится понятие "программное приложение" и "владелец программного приложения", а также комплекс мер по защите и ограничению доступа.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2018 года и в июле того же года прошел первое чтение, после чего его доработка затянулась более чем на полтора года. Авторами инициативы выступили заместители председателя думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), а также на тот момент депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Николаев. Закон, в случае его подписания президентом, вступит в силу с 1 октября 2020 года.