В ФСВТС заявили, что Су-57 и турецкий TF-X могут стать конкурентами на мировом рынке

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский и турецкий истребители пятого поколения Су-57 и TF-X могут стать потенциальными конкурентами в случае их выхода на мировой рынок продукции военного назначения. Об этом сообщил во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Нельзя уже сегодня исключать возможности того, что в перспективе, когда наши турецкие партнеры создадут свой национальный истребитель TF-X и если эта машина и наш Су-57 выйдут на мировой рынок ПВН [продукции военного назначения], они потенциально могут быть конкурентами. Это нормальная реальность, мы к здоровой конкуренции в честной игре по правилам всегда готовы", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

TF-X - проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый турецкой компанией аэрокосмической индустрии TAI на замену американским самолетам F-16. В ноябре 2017 года Нуреттин Джаникли, будучи тогда главой Минобороны Турции, отмечал, что в реализации проекта участвуют многие страны, в том числе Великобритания, однако Турция идет таким путем, чтобы не зависеть в конечном итоге от какой-либо одной страны или одной компании.

Россия готова сотрудничать в создании истребителя TF-X

Россия видит возможности для сотрудничества с Турции в области создания национального истребителя пятого поколения TF-X, в том числе в разработке двигателей, авионики, бортовых систем, проработке планера и систем жизнеобеспечения летчика.

Он напомнил, что Турция ведет разработку национального истребителя пятого поколения TF-X.

"Здесь есть потенциальные интересные направления, в которых мы могли бы оказать технологическое содействие с учетом имеющегося у нас опыта в разработке и производстве новейшей авиационной техники. Нам есть что предложить в области авиационных двигателей, такие вопросы обсуждались, бортовых систем управления и контроля, в том что касается эргономики самолета, планера, всего, что касается оборудования самолета, всего, что касается жизнеобеспечения летчиков и так далее", - сказал глава ФСВТС.

В августе 2019 года в ходе 14-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) Шугаев сообщил, что Россия и Турция готовы обсуждать индустриальное партнерство при разработке турецкого истребителя.

TF-X - проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый турецкой компанией аэрокосмической индустрии TAI на замену американским самолетам F-16. В ноябре 2017 года Нуреттин Джаникли, будучи тогда главой Минобороны Турции, отмечал, что в реализации проекта участвуют многие страны, в том числе Великобритания, однако Турция идет таким путем, чтобы не зависеть в конечном итоге от какой-либо одной страны или одной компании.