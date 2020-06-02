Siemens разработает архитектуру для британской цифровой энергетической платформы

ТАСС, 2 июня. Британское агентство инновационного развития Innovate UK выбрало немецкую компанию Siemens в качестве подрядчика для разработки платформы, агрегирующей данные об энергетических активах. Проект получил название Your Online Digital Architecture (YODA), сообщило издание Power Engineering International.

"Мы стремимся создать платформу, которая бы интегрировала актуальную информацию об энергетической системе Великобритании и позволяла оценить степень достижения целей по декарбонизации. Возможность беспрепятственного обмена данными и свободного доступа к ним необходима для дальнейшего развития инноваций и роста возобновляемой энергетики", - сказал руководитель отдела по работе с клиентами компании Siemens Эндрю Смит.

Новая платформа будет интегрировать широкий спектр источников информации об энергетической системе в центральный каталог данных, формируя карту предложения и спроса электроэнергии на уровне страны. Кроме того, на базе YODA будет создан единый реестр энергетических активов, включающий информацию о точках заряда электромобилей, ветряных и солнечных электростанциях. Данные по новым активам будут интегрированы в реестр по мере их подключения в сеть.

Инициатива является частью проекта "Модернизация доступа к данным об энергетике" (MEDA), созданного в 2019 году для решения фундаментальной проблемы обмена цифровой информацией об энергетике между заинтересованными сторонами для создания и тестирования продуктов и услуг.