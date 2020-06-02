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Степашин заявил, что потери книжной отрасли РФ за период пандемии составили 6 млрд рублей

Российскому книжному союзу все же удалось добиться серьезной финансовой компенсации, отметил его глава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Потери российской книжной отрасли с начала пандемии оцениваются в 5-6 млрд рублей. Такие данные привел президент Российского книжного союза Сергей Степашин в приветственном обращении к участникам пресс-конференции ТАСС, состоявшейся во вторник и посвященной XV Международному Санкт-Петербургскому книжному онлайн-салону.

"Пандемия, ограничения в книгоиздательстве, в работе магазинов очень серьезно ударили по нашей отрасли. Потери, по нашим расчетам, по расчетам Российского книжного союза, книгоиздателей, за два с небольшим месяца составили порядка 5-6 млрд рублей. В Санкт-Петербурге, насколько я знаю, это порядка 1,5 млрд рублей", - сказал глава РКС.

Степашин также отметил, что совместная работа Российского книжного союза, книгоиздателей, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям дала возможность, "обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину, вице-премьеру [Андрею] Белоусову, все-таки добиться серьезной финансовой компенсации, которую получат не только крупные системообразующие издательства, но и мелкие и средние издательства, что чрезвычайно важно - с тем, чтобы они в этих сложных условиях могли выжить".

Работа книжных магазинов во всех регионах РФ была приостановлена из-за пандемии коронавируса почти на два месяца. Правительство России приняло решение о включении розничной торговли книгами, газетами и журналами в специализированных магазинах, издательскую деятельность в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Книготорговые предприятия среднего и малого бизнеса получили право использовать льготы и налоговые послабления, предусмотренные для отраслей, включенных в перечень.

Теги
РоссияСтепашин, Сергей Вадимович
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