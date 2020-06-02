Чукотка получит 10 млн рублей на выбор схемы энергоснабжения для рудных месторождений

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Минэнерго в 2020 году 10 млн рублей дополнительно на выбор наиболее эффективного варианта энергоснабжения проектов по добыче и переработке руд на Чукотке. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России внести в установленном порядке в 2020 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, увеличив в 2020 году объем бюджетных ассигнований на 10 млн рублей Минэнерго России для определения наиболее эффективного варианта энергоснабжения инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа", - говорится в документе.

Сейчас Минэнерго и Минвостокразвития РФ выбирают оптимальный вариант энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений на Чукотке. В конце мая в качестве приоритетных были выбраны два варианта "запитки" - от Магаданской энергосистемы и плавучей СПГ-электростанции.