Новые сервисы на госуслугах дали прирост в 20 млн электронных заявлений за 2 месяца

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Новые сервисы, выведенные за апрель - май на портал госуслуг, дали прирост к обычному трафику портала в 20 млн электронных заявлений. Об этом сообщил во время брифинга в пресс-центре Дома правительства глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

"Я бы хотел сказать, что весь объем новых сервисов, которые мы запустили за апрель - май, дал нам прирост 20 млн заявлений электронных, которые за это время через портал госуслуг мы обработали. Это плюс к тому стандартному трафику, который у нас был", - сказал он.

Он отметил, что для Минкомсвязи это позитивная история. "Потому что с одной стороны - это не только просто, удобно и безопасно для людей, которые обращаются за услугами. Понятно, что оформление заявления занимает 2-3 минуты, никуда не надо ходить. Но и самое главное, что мы смогли - это преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые поняли, что это тоже очень просто и на самом деле удобнее даже для их работы. Вот это большой плюс", - добавил глава министерства.

В середине мая Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что число обращений россиян на Единый портал госуслуг в мае превысило норму в три раза, ежедневно сервис посещают около 9 млн человек.

Россияне сейчас через портал госуслуг в том числе могут подать заявку на возвращение из-за рубежа, оформить выплату пособий на детей, получить цифровые пропуска для выхода из дома во время режима самоизоляции, встать на учет в центры занятости и многое другое.