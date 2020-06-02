Авиакомпания "Азимут" для выплаты зарплаты получила кредит на 49 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик на Юге России, авиакомпания "Азимут", воспользовался государственной программой кредитования бизнеса, получив кредит в Сбербанке в размере 49 млн рублей на выплату заработной платы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Юго-западного банка Сбербанка России.

"Сбербанк предоставил авиакомпании "Азимут" субсидированный кредит по госпрограмме кредитования на зарплату под 2%. Одобрено финансирование на сумму 49 млн рублей. Кредит предоставляется до 1 апреля 2021 года. Кредитные средства будут использованы для выплаты заработной платы сотрудникам предприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Юго-западного банка Сбербанка России уточнили, что "Азимут" стал первой компанией, которая воспользовалась новой программой, реализуемой в рамках постановления правительства РФ "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности".

По словам управляющего ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, "Азимут" является надежным партнером банка. Салимов выразил надежду, что финансирование поможет компании успешно справиться с непростыми обстоятельствами, которые сложились из-за пандемии коронавируса.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко сообщил, что в регионе налажено эффективное взаимодействие с руководителями кредитных организаций. "Правительство и минэкономразвития области совместно с ведущими деловыми объединениями и банками региона активно участвуют в совместной работе по предоставлению мер поддержки предпринимателям", - сказал Папушенко.

В пресс-службе банка отметили, что по госпрограмме кредитования Сбербанк в целом по стране получил более 20 тыс. заявок на 51,5 млрд рублей, при этом более 8,5 тыс. из них уже одобрено на сумму около 15 млрд рублей. Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны, начиная с 1 апреля 2020 года, а при сохранении не менее 80% занятости - 50%. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников компании, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита.