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Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство труда РФ рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на брифинге в правительстве.

"На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности. В перспективе мы будем рассматривать вопрос о ее увеличении", - сказал Котяков.

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