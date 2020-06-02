Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство труда РФ рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на брифинге в правительстве.

"На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности. В перспективе мы будем рассматривать вопрос о ее увеличении", - сказал Котяков.