Заявки на льготные кредиты под 2% за день подали более 400 бизнесменов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Более 400 бизнесменов Ставропольского края подали заявки на льготные кредиты под 2% по стартовавшей 1 июня программе поддержки занятости. Кредиты выданы уже по 73 заявкам, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров.

На кредиты по льготной ставке 2% годовых смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий распространения коронавируса, а также социально ориентированные НКО. Размер кредита для предприятия рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.

"Ожидаем, что новая кредитная программа будет востребована в бизнес-сообществе Ставрополья. Более 400 заявок от бизнеса уже поступило. По 73 уже выданы льготные кредиты", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что по новой программе одобрены еще 150 заявок. Одним из первых получателей кредита стал санаторий Кисловодска "Целебный нарзан", где штат сотрудников насчитывает более 200 человек. "Средства будут направлены на выплату заработной платы и на открытие здравницы", - пояснил Владимиров.

Предприятиям, которые сохранят не менее 90% рабочих мест, кредит будет списан вместе с процентами - всю сумму погасит государство. Предприятиям, сохранившим не менее 80% сотрудников, разрешат вернуть лишь 50% кредита и процентов.