Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость реализации общенационального плана восстановления экономики РФ в 2020-2021 гг. составит около 5 трлн рублей. Об этом во вторник президенту РФ Владимиру Путину доложил по видеосвязи премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, подготовленный кабмином план содержит около 500 конкретных мероприятий. "Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей", - сказал глава правительства.
Мишустин отметил, что реализация общенационального плана восстановления деловой активности позволит во второй половине 2021 года выйти на устойчивый рост экономики на уровне выше докризисного. "<…> Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень", - сказал глава кабмина, говоря о параметрах соответствующего общенационального плана.
По словам Мишустина, план предполагается реализовать в три этапа: до конца третьего квартала текущего года стоит задача стабилизировать ситуацию, до второго квартала 2021 года планируется завершить процесс восстановления экономики, а в третьем-четвертом квартале 2021 года правительство рассчитывает выйти на устойчивую траекторию роста экономики.