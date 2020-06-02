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Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

По словам премьер-министра, реализация общенационального плана восстановления деловой активности позволит во второй половине 2021 года выйти на устойчивый рост экономики на уровне выше докризисного

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость реализации общенационального плана восстановления экономики РФ в 2020-2021 гг. составит около 5 трлн рублей. Об этом во вторник президенту РФ Владимиру Путину доложил по видеосвязи премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, подготовленный кабмином план содержит около 500 конкретных мероприятий. "Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей", - сказал глава правительства. 

' ТАСС/Ruptly'

Мишустин отметил, что реализация общенационального плана восстановления деловой активности позволит во второй половине 2021 года выйти на устойчивый рост экономики на уровне выше докризисного. "<…> Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень", - сказал глава кабмина, говоря о параметрах соответствующего общенационального плана.

По словам Мишустина, план предполагается реализовать в три этапа: до конца третьего квартала текущего года стоит задача стабилизировать ситуацию, до второго квартала 2021 года планируется завершить процесс восстановления экономики, а в третьем-четвертом квартале 2021 года правительство рассчитывает выйти на устойчивую траекторию роста экономики.

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