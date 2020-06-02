Мишустин: нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость реализации общенационального плана восстановления экономики РФ в 2020-2021 гг. составит около 5 трлн рублей. Об этом во вторник президенту РФ Владимиру Путину доложил по видеосвязи премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, подготовленный кабмином план содержит около 500 конкретных мероприятий. "Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей", - сказал глава правительства.