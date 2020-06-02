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Власти могут отсрочить на год норму "закона Яровой" об увеличении объема хранилищ трафика

Кроме того, правительство намерено отменить обязательную перерегистрацию радиоэлектронных средств в связи с переоформлением лицензий на использование радиочастот

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает отсрочить на год норму "закона Яровой" о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика, следует из наиболее актуальной версии общенационального плана восстановления экономики России, с которой ознакомилось агентство ТАСС.

Ежегодное увеличение объемов хранящейся информации считается самой затратной частью "закона Яровой", поскольку требует от операторов связи дополнительных инвестиций в покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Кроме того, правительство намерено отменить обязательную перерегистрацию радиоэлектронных средств (РЭС) в связи с переоформлением лицензий на использование радиочастот.

О "пакете Яровой"

Большинство требований "пакета Яровой" по хранению информации вступили в силу с 1 июля 2018 года. Согласно законодательству, с этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и СМС, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

1 октября 2018 года вступила в силу оставшаяся часть требований к операторам по хранению "тяжелого" интернет-трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео).

Операторы по-разному оценивают затраты на исполнение "закона Яровой" в течение пяти лет: МТС - в пределах 50 млрд рублей, "Вымпелком" - 45 млрд рублей, "Мегафон" - 40 млрд рублей.

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