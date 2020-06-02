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Правительство предлагает ускорить технологическое развитие экономики

Кабмин предложил расширить комплекс мер государственной поддержки, включая формирование новых институтов развития, повышение эффективности и доступности мер поддержки инновационным технологическим компаниям

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает ускорить технологическое развитие экономики за счет расширения мер господдержки, формирования новых институтов развития, а также повышения эффективности и доступности мер поддержки для инновационных компаний. Об этом говорится актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

"Для ускорения технологического развития России предлагается расширить комплекс мер государственной поддержки, включая формирование новых институтов развития, повышение эффективности и доступности мер поддержки инновационным технологическим компаниям, повысить конкурентоспособность отечественной высокотехнологичной продукции и услуг", - говорится в плане.

В документе отмечается, что для реализации мер поддержки технологических компаний и повышения их эффективности предполагается осуществлять поддержку проектов в рамках реализации дорожных карт развития цифровых высокотехнологичных направлений, а также поддерживать как производителей, так и потребителей инновационной продукции.

Согласно плану, предполагается сформировать инновационную технологическую инфраструктуру, в частности с участием РВК. Планируется создание инновационных научно-технологических центров, единого портала регистрации изобретений, установление льготного порядка налогообложения прибыли, полученной от предоставления на внешние рынки неисключительного права использования объектами интеллектуальной собственности с учетом рекомендаций ОЭСР. Также планируется сформировать фонд фондов перспективных высоких технологий и создать венчурный фонд на территории ДФО.

Кроме того, согласно плану, предполагается запустить комплекс мероприятий по поддержке производства продукции электронной и радиоэлектронной промышленности. К числу этих мероприятий отнесены субсидии российским производителям, финансовое обеспечение НИОКР и создание центров проектирования электроники.

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