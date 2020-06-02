План восстановления экономики предполагает выход на рост ВВП не менее 2,5% в 2021 году

"Показатели достижения цели Общенационального плана (на конец 2021 года): устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%; выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении", - говорится в документе.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. План восстановления экономики предполагает выход на траекторию роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы и устойчивый рост реальных доходов населения, говорится в актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

Реализация плана предполагает три этапа: адаптацию в июне - сентябре, восстановление в октябре 2020 года - июне 2021 года и выход на стадию активного роста экономики в июле - декабре 2021 года. Стадия адаптации нацелена на недопущение дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизацию ситуации в наиболее пострадавших отраслях.

На стадии восстановления правительству необходимо будет обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан и не допустить осложнения санитарно эпидемиологической обстановки. При этом отмечается, что санитарно эпидемиологические ограничения будут сниматься постепенно и неравномерно по регионам, часть ограничений будет носить долгосрочный характер и приведет к росту текущих издержек бизнеса. На стадии активного роста ставится задача обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост.

Риски и вызовы

Согласно плану, прекращение временных мер поддержки занятости, "навес" безработицы в пострадавших отраслях, а также формально занятых, но находящихся в неполной занятости, могут привести к дальнейшему росту безработицы.

Также возможно снижение доходов населения и платежеспособного спроса, сокращение инвестиционной активности, существуют "риски резкого увеличения доли "плохих" долгов в результате сформировавшегося "навеса" реструктурированных кредитов и отложенных платежей, а также новых кредитных обязательств".

В плане указывается, что существуют риски разворачивания цепочки неплатежей в экономике и риски дополнительного снижения налоговых поступлений. Возможны также высокая неопределенность относительно продолжительности эпидемии и ограничительных мер и возросшая неопределенность относительно платежеспособности контрагентов и клиентов финансовых институтов.

При этом развитие новых форм занятости и обучения ведет к повышению гибкости рынка труда и образования, а переход на удаленную работу и самоизоляция привели к ускоренной цифровизации в государственном и в частном секторе.

Кроме того, регионализация мировой экономики, временные разрывы в цепях поставок совокупно с ослаблением рубля создали благоприятные условия для импортозамещения, потенциально создали новые экспортные ниши.

"Принятые в период жестких ограничений меры по снижению административных процедур создали основу для дальнейшей оптимизации регулирования во многих секторах экономики", - подчеркивается в документе.

Исходные макроэкономчиеские условия

План предусматривает снижение ВВП во втором квартале на уровне не менее 9,5% в годовом выражении, а также сокращение реальных доходов населения на 6%. Отмечается, что часть отраслей была закрыта полностью.

Регистрируемая безработица на 20 мая составляет 1,7 млн человек, в отпусках без сохранения зарплаты, простое или на неполной занятости находятся более 1,1 млн человек.

Согласно плану, дефицит федерального бюджета составит около 8,5%.