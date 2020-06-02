Правительство предлагает модернизировать работу инфекционной службы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Восстановление системы отечественного здравоохранения после пандемии коронавируса будет направлено на модернизацию работы инфекционной службы, обеспечение доступности медицинской помощи, а также оптимизацию регулирования производства лекарств для предупреждения угроз санитарно эпидемиологическому благополучию. Об этом говорится в актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

В частности, согласно тексту плана, жители страны должны быть обеспечены лекарствами и вакцинацией, должна быть сформирована система защиты прав застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в условиях ситуаций, связанных с пандемией. Кроме того, планируется разработать концепцию внедрения форм дистанционного мониторинга за соблюдением требований санитарного законодательства, а также предпринять меры по цифровизации здравоохранения.

При модернизации инфекционной службы должны быть пересмотрены и актуализированы порядки оказания медпомощи и клинические рекомендации при инфекционных заболеваниях, следует определить порядок формирования, пополнения и хранения резерва лекарств и медизделий в случае возникновения вспышки инфекционных заболеваний. Также планируется подготовить резерв медперсонала на случай эпидемии.

"Разработка в субъектах РФ плана дальнейшего использования и консервации коечных мощностей и оборудования медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией", - говорится в тексте.

Развитие системы реагирования

Развитие устойчивой системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно эпидемиологическому благополучию должно сопровождаться разработкой федеральных и региональных планов действий в условиях эпидемии, укреплением кадрового потенциала, разработкой и внедрением новых требований и рекомендаций по профилактике распространения инфекционных болезней для различных сфер деятельности.

"Совершенствование Национального календаря профилактических прививок, разработка мер поддержки отечественных производителей диагностических препаратов и тест-систем, производителей средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов", - следует из документа.

Также планируется оптимизировать регулирование в сфере оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий. В частности, отсрочить до 1 января 2022 года исполнение отдельных требований регистрации и экспертизы лекарств, упростить процедуру регистрации медизделий, испытания которых проведены в организациях Минздрава и Росздравнадзора. "Создание системы оценки объема потребления лекарственных средств и медицинских изделий по перечню наиболее высокорискованных позиций", - следует из текста.