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Пригородные пассажирские компании получат компенсацию за лизинг на 3,24 млрд руб.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пригородные пассажирские компании получат компенсацию части затрат по лизинговым платежам в июне - декабре 2020 года в объеме 3,24 млрд рублей. Еще 320 млн руб. получат круизные и морские компании. Такая мера предусмотрена в актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

"Компенсация части затрат по лизингу в июне декабре 2020 года: 3,24 млрд руб. пригородным пассажирским компаниям и 0,32 млрд руб. круизным речным и морским компаниям", - говорится в проекте плана.

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