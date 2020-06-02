ВЭБ предоставил поручительства на 174,2 млрд руб. по новой программе поддержки занятости

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ предоставил банкам поручительства на сумму 174,2 млрд руб. в рамках новой госпрограммы поддержки занятости населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"ВЭБ.РФ предоставил поручительства в пользу коммерческих банков на общую сумму 174,2 млрд рублей. Среди них - Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Энерготрансбанк. <...> Поручительство ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга по кредиту и капитализированных процентов. Общий объем поручительств ВЭБ.РФ в рамках программы составит 220 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Госкорпорация уже выдала поручительства в пользу 15 банков на общую сумму 100 млрд рублей для беспроцентного кредитования ими предпринимателей на выплату заработных плат, отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "Сделки были проведены в кратчайшие сроки. Важно, чтобы правительственные меры поддержки как можно быстрее были доведены до предприятий. Сейчас, когда идет поэтапное снятие ограничений, именно предприниматели выступают драйверами восстановления экономической активности в стране. Новый продукт является логичным продолжением первого пакета мер по поддержки бизнеса правительство Российской Федерации", - добавил Шувалова, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Банки с 1 июня начинают выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии, кредиты по новой кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых. Срок погашения такого кредита - 1 апреля 2021 года . Программа предусматривает освобождение от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года . В случае сохранения компанией не менее 90% штата работников государство погасит 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более, то будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен.

Запустить специальную кредитную программу предложил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что это программа поможет сохранить 7 млн рабочих мест в стране.